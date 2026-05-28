Un ristorante con vista sul mare si trasforma in una pizzeria sui tetti di Firenze, offrendo un’esperienza culinaria tra terrazze panoramiche e giardini nascosti. Durante i weekend estivi, si possono gustare piatti di cucina d’autore e cocktail fino a tarda notte. In totale, dodici locali sono stati segnalati come destinazioni ideali per vivere l’estate tra atmosfere diverse e ambientazioni uniche, dalla colazione al dopocena.

Dalla colazione ai cocktail di tarda notte, un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di ristoranti e locali unici da vivere durante i weekend d’estate. Indirizzi perfetti nell’attesa delle ferie, per respirare già il mood di vacanza, oppure al rientro in città per prolungarne il benessere, celebrando il fine settimana tra design, grandi classici della cucina e atmosfere d’autore. A Milano sbarca l’autentico sapore del Salento. Francesca Micoccio e Tony Ingrosso raddoppiano la loro missione a Milano: dopo il successo dell’Osteria Popolare Pugliese, portano in città la vera cucina salentina con Lu Mare – Trattoria Gallipolina, in via Edoardo Porro 8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal “mare” a Milano alla pizza sui tetti di Firenze: 12 ristoranti da provare nei weekend d’estate, tra terrazze panoramiche, giardini segreti e cucina d’autore

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