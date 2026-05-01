Nella terza tappa del Giro Romandia 2026, una gara di 176 chilometri da Orbe a Orbe, Dorian Godon ha vinto lo sprint finale, battendo Finn Fisher-Black e Valentine Paret-Peintre. Dopo la vittoria nella prima tappa, il ciclista ha ripetuto il successo, mentre Tadej Pogacar mantiene la maglia di leader della classifica generale. La corsa prosegue con i corridori ancora in gara per le tappe successive.

Dopo la prologo, Dorian Godon si ripete ancora nella terza tappa Giro Romandia 2026, da Orbe a Orbe di 176 km, imponendosi allo sprint davanti a Finn Fisher-Black e Valentine Paret-Peintre. Tadej Pogacar, quarto, si conferma leader della classifica generale. TERZA TAPPA GIRO ROMANDIA 2026: LA GARA La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga di sette uomini: Damiano Caruso, Joah Kensch, Lorenzo Germani, Remy Rochas, Georg Steinhauser e Steff Craus. Il gruppo non ha lasciato un margine molto ampio, ma I battistrada hanno proseguito la loro azione accumulando un minuto e mezzo di vantaggio. Sulla salita più dura di giornata, il Col du Mollendruz, Caruso ha attaccato ponendo un minuto di margine sul plotone.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Terza tappa Giro Romandia 2026: Godon vince allo sprint. Pogacar resta leader

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