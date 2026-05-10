Giro d’Italia 2026 Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosa
Paul Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2026, conclusa in volata dopo 175 km da Plovdiv a Sofia. Questa è la seconda vittoria dell’atleta nella corsa e si è disputata su un percorso pianeggiante, segnando l’ultima tappa in Bulgaria prima di passare in Italia. La maglia rosa rimane indossata dal corridore Silva, che ha mantenuto la leadership generale.
Secondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. Lo sprinter francese della Soudal Quick-Step ha battuto al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek) e e l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Nella top ten anche Matteo Malucelli (XDS Astana Tem), quinto, Davide Ballerini (XDS Astana Team), ottavo, ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), decimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giro d'Italia (@giroditalia) Nessuna variazione in classifica generale: Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) resta leader davanti a Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ed Egan Bernal (Netcompany INEOS), entrambi a quattro secondi.🔗 Leggi su Lapresse.it
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