Giro d’Italia 2026 Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosa

Paul Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2026, conclusa in volata dopo 175 km da Plovdiv a Sofia. Questa è la seconda vittoria dell’atleta nella corsa e si è disputata su un percorso pianeggiante, segnando l’ultima tappa in Bulgaria prima di passare in Italia. La maglia rosa rimane indossata dal corridore Silva, che ha mantenuto la leadership generale.

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