Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi

Da ilpiacenza.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolgerà un evento a Piacenza organizzato dall’associazione ArteViva ETS in collaborazione con Confindustria e Piacenza Student Society. La giornata includerà una masterclass, un talk e un aperitivo a tema, coinvolgendo diversi ospiti. Durante l’evento sarà presentato il murale dedicato a uno stilista noto, che sarà collocato in via Radini Tedeschi. La manifestazione prevede diversi momenti di confronto e approfondimento.

Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato dall’associazione ArteViva ETS in collaborazione con Confindustria Piacenza e Piacenza Student Society.Il Comune di Piacenza ha ospitato la presentazione dell’evento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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