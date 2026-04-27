Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi

Sabato 23 maggio si svolgerà un evento a Piacenza organizzato dall’associazione ArteViva ETS in collaborazione con Confindustria e Piacenza Student Society. La giornata includerà una masterclass, un talk e un aperitivo a tema, coinvolgendo diversi ospiti. Durante l’evento sarà presentato il murale dedicato a uno stilista noto, che sarà collocato in via Radini Tedeschi. La manifestazione prevede diversi momenti di confronto e approfondimento.

Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato dall’associazione ArteViva ETS in collaborazione con Confindustria Piacenza e Piacenza Student Society.Il Comune di Piacenza ha ospitato la presentazione dell’evento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Vapore sul vetro: l’estetica del nulla di Daniele Radini Tedeschi a Roma Leggi anche: Silvana Armani, un cambio di passo consapevole per Giorgio Armani Contenuti di approfondimento «Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi»Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema all'hub di aggregazione giovanile Too: «Il primo grande tributo allo stilista piacent ... ilpiacenza.it Il murale dedicato a Giorgio Armani sorgerà entro il 2026 in via Radini TedeschiLa città di Piacenza dedica un murale a Giorgio Armani. L'idea, annunciata dalla sindaca Katia Tarasconi durante la terza edizione del Festival del ... piacenzasera.it