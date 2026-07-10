Una bambina di otto anni è morta dopo essere stata colpita da un fulmine mentre scendeva dall’altalena nel giardino di casa. L’incidente è avvenuto in Illinois, nel cortile sul retro di una abitazione. Il fulmine è passato in mezzo agli alberi vicini, causando il decesso immediato della bambina. Nessun altro è rimasto ferito nell’episodio.

Stava scendendo dall’altalena nel giardino sul retro della sua casa a Serena, in Illinois, quando è stata colpita da un fulmine che le ha tolto la vita. Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio, Kinslee Tschida, 8 anni, stava giocando all’aperto insieme ai suoi cugini mentre un temporale iniziava a formarsi nelle vicinanze. Al primo rombo di tuono, gli adulti presenti hanno richiamato i bambini per farli rientrare rapidamente nell’abitazione, ordinando loro di abbandonare i giochi. Kinslee ha fatto in tempo ad allontanarsi dal sedile della struttura prima che una scarica elettrica, passata tra gli alberi del cortile, la investisse in pieno. Trasportata d’urgenza in ospedale, la bambina è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stava scendendo dall’altalena e all’improvviso, in un istante è caduto il fulmine. È passato dritto in mezzo agli alberi”: bambina di 8 anni muore sul colpo nel giardino di casa

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