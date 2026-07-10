Ginnastica Ritmica FIG World Cup Milano | buon inizio per le azzurre gli highlights
All’Unipol Forum di Milano si sono svolte le qualificazioni della quarta tappa delle FIG World Cup di ginnastica ritmica. Le gare hanno coinvolto sia le atlete individuali sia le squadre. La competizione si è aperta con le prime fasi di qualificazione, che hanno visto protagonisti numerosi atleti in cerca di accesso alla finale. La manifestazione prosegue con le successive prove, mentre sono stati evidenziati alcuni esercizi di rilievo tra le prove in corso.
L’Unipol Forum di Milano ospita, per il quarto anno di fila, l’ultima tappa delle World Cup Series di ginnastica ritmica. Oggi si è svolta la prima fase delle qualificazioni, sia per le atlete individuali che per le squadre. World Cup Series, ottimo inizio per l’Italia. Le ginnaste azzurre hanno subito ottenuto risultati positivi nella prima mattinata di gare, concentrata sugli esercizi con cerchio e palla. Sofia Raffaeli si posiziona al terzo posto provvisorio con un punteggio di 56.000, risultato di 28.150 al cerchio e 27.850 alla palla. Al comando della classifica si trovano la tedesca Darja Varfolomeev con 60.150 punti e l’israeliana Daniela Munits con 56. 🔗 Leggi su Sportface.it
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2026 Cottbus Artistic Gymnastics Apparatus World Cup – Highlights
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