Ginnastica Ritmica FIG World Cup Milano | buon inizio per le azzurre gli highlights

Notizia in breve

All’Unipol Forum di Milano si sono svolte le qualificazioni della quarta tappa delle FIG World Cup di ginnastica ritmica. Le gare hanno coinvolto sia le atlete individuali sia le squadre. La competizione si è aperta con le prime fasi di qualificazione, che hanno visto protagonisti numerosi atleti in cerca di accesso alla finale. La manifestazione prosegue con le successive prove, mentre sono stati evidenziati alcuni esercizi di rilievo tra le prove in corso.