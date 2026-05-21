Sono state annunciate le atlete convocata dall’Italia per gli Europei di ginnastica ritmica del 2026. La squadra è guidata da Sofia Raffaeli, che rappresenta il nome di spicco tra le atlete selezionate. La competizione si svolgerà in diverse discipline e le atlete si preparano per affrontare le gare con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo. La convocazione ufficiale ha visto la partecipazione di diverse ginnaste, tutte chiamate a rappresentare il paese in questa importante manifestazione europea.

L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: il programma prevede i concorsi generali individuali e per gruppi (uniche prove previste anche alle Olimpiadi), le consuete finali di specialità e anche il team ranking, la graduatoria combinata che prenderà in considerazione anche i risultati delle juniores individuali. Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo: la fuoriclasse marchigiana tornerà nella località in cui fece il suo debutto continentale da senior ormai cinque anni fa e in cui firmò i grandi trionfi iridati nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Sofia Raffaeli guida le azzurre

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