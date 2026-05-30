LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | le azzurre ci provano per il podio nel team ranking
Le ginnaste italiane partecipano alla finale a squadre degli Europei di ginnastica ritmica, con l’obiettivo di ottenere un piazzamento tra le prime posizioni nel ranking di squadra. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La finale individuale all-around si tiene a partire dalle 9 del mattino, mentre le azzurre sono impegnate nel tentativo di raggiungere un buon risultato nella classifica di squadra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 16.44: Qualche errore di troppo ma arriva comunque un buon punteggio per la squadra ceca che totalizza alle 5 palle 22.750 che significa 20mo posto nel team ranking con 200.600 16.40: Punteggio non straordinario come si temeva per le ucraine che totalizzano comunque 26200 e nel team ranking sono settime con 240.600 16.38: Doppia perdita per l’Ucraina che rischia di non essere fra le migliori 16.36: Si inizia subito forte con un buon 25.550 per la squadra ungherese alle 5 palle per un totale nel team di 218. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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