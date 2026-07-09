Morten Hjulmand non si trasferirà al Milan. Dopo l'annuncio di Rúben Amorim come nuovo allenatore, sono circolate voci di mercato che lo collegavano ai rossoneri. Tuttavia, non ci sono state conferme ufficiali o accordi tra le parti. Fabrizio Romano ha comunicato che il centrocampista continuerà nel suo attuale club, senza ulteriori dettagli su eventuali trattative in corso.

Sin da quando Rúben Amorim, lo scorso 16 giugno, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Milan, i rumors di calciomercato hanno accostato a più riprese il nome di Morten Hjulmand al club rossonero. Una suggestione nata su basi logiche: il centrocampista danese, già ex conoscenza del calcio italiano con la maglia del Lecce, è esploso definitivamente allo Sporting Lisbona proprio sotto la guida tecnica del mister lusitano. Inoltre, l'iniziale incertezza attorno al rinnovo di Luka Modri? faceva pensare che un profilo con le sue caratteristiche geometriche e di rottura potesse fare al caso del nuovo corso milanista. La verità di mercato: le priorità del Milan sono in difesa e in attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Hjulmand, niente Milan. Ma c'è l'annuncio di Fabrizio Romano per il suo trasferimento

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