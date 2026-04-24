Alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, il tecnico dei bianconeri non terrà la consueta conferenza stampa. In sua vece, interverrà il difensore Bremer, che sarà presente domani per rispondere alle domande dei giornalisti. La scelta di non far parlare Spalletti alla vigilia è stata comunicata ufficialmente, mentre il giocatore sarà il rappresentante principale della squadra in quell’occasione.

di Marco Baridon Milan Juve, Spalletti non parlerà alla vigilia della sfida contro i rossoneri. Al suo posto toccherà a Bremer, che sarà in conferenza domani. Il clima attorno al big match di San Siro si fa sempre più rovente. L a sfida Milan Juve non è mai una partita come le altre, e l’attesa per lo scontro diretto di questa domenica sta raggiungendo il suo culmine. I bianconeri si preparano a blindare la difesa contro l’attacco rossonero, affidandosi ai propri leader carismatici.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Come appreso da .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Juve, niente conferenza stampa di Spalletti alla vigilia. Svelato chi parlerà al posto del tecnico bianconero

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