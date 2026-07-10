Per molti è la città della tecnologia, dell'efficienza e dell'ordine. Ma Tokyo è anche il luogo in cui emergono alcune delle sfide più profonde della società giapponese: la solitudine, l'invecchiamento della popolazione, il crollo delle nascite e nuove forme di povertà spesso invisibili. Dietro i grattacieli e le luci della metropoli si nasconde una realtà che raramente trova spazio nel racconto del Giappone. Nell'episodio di Off the Radar "Tokyo, la città della solitudine", monsignor Andrea Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, ci racconta il volto meno conosciuto della capitale giapponese. Video Embed: Ascolta Off the Radar su YouTube e lascia un Mi Piace!. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Giappone, un podcast dedicato a Tokyo "città della solitudine"

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Ninjatour Podcast | Da Tokyo allItalia con Stefano, Nancy ed Elisa

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