Basket femminile | Giappone 2030 Tokyo capitale della palla a spicchi mondiale

La FIBA ha scelto il Giappone come sede dei Mondiali femminili di basket 2030. La competizione si svolgerà a Tokyo dal 26 novembre all’8 dicembre dello stesso anno. La città si prepara a diventare il centro principale della pallacanestro femminile a livello mondiale durante questa manifestazione. La decisione è stata annunciata recentemente, confermando il ruolo di Tokyo come capitale di questa disciplina internazionale.

Il grande basket torna a parlare giapponese: la FIBA ha assegnato al Giappone l’organizzazione dei Mondiali femminili 2030, con Tokyo pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della pallacanestro globale dal 26 novembre all’8 dicembre 2030. La decisione è arrivata al termine della riunione del Central Board a Berlino, premiando una candidatura solida e ambiziosa, capace di coniugare tradizione e innovazione. Per il movimento nipponico si tratta di un appuntamento dal valore simbolico enorme. L’edizione 2030 coinciderà infatti con il centenario della Japan Basketball Association, un traguardo che aggiunge peso e significato a un evento già di per sé storico: sarà la prima volta che il Paese ospiterà un Mondiale femminile, dopo aver già accolto quello maschile nel 2006 e alcune gare dell’edizione 2023 a Okinawa.🔗 Leggi su Oasport.it

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