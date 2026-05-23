In alcune aree del Giappone e dell’Europa occidentale, si sono sviluppati servizi che offrono la simulazione di legami familiari attraverso contratti formali. Professionisti specializzati forniscono compagnia e supporto emotivo, creando un mercato per affetti e relazioni create su misura. Questi servizi vengono regolamentati da accordi legali e sono rivolti a persone che cercano una presenza stabile o un senso di appartenenza temporaneo. La crescita di questa attività riflette una domanda di relazioni che vanno oltre i legami tradizionali.

? Punti chiave Come si trasforma un affetto in un servizio regolato da contratti?. Chi sono i professionisti che vendono la simulazione di legami familiari?. Quanto costa davvero gestire l'isolamento sociale per le casse dello Stato?. Perché l'outsourcing dei sentimenti sta creando nuove disuguaglianze sociali?.? In Breve Tariffe medie di 8.000 Yen l'ora più rimborsi per trasporti e pasti.. Budget oltre 5.000 euro per assumere testimoni o parenti nei matrimoni.. Perdita di produttività nel Regno Unito superiore a 2,5 miliardi di sterline annue.. Agenzia Tokyo Family Romance gestisce contratti per ruoli sociali e supporto emotivo.. A Tokyo,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti di affetti: nasce l’economia della solitudine tra Tokyo e l’Ovest

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