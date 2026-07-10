Giannelli ANP La scuola cambi più velocemente Tre parole per risolvere i problemi della didattica | aggiornamento aggiornamento aggiornamento INTERVISTA

Un dirigente scolastico ha indicato che per risolvere i problemi della didattica servono tre parole: aggiornamento, aggiornamento, aggiornamento. Ha sottolineato la necessità di un cambiamento più rapido nella scuola, evidenziando che, dopo un secolo di riforme e innovazioni, restano aperti molti interrogativi sulla direzione futura del sistema educativo. La sua proposta si concentra sulla costante evoluzione delle metodologie e dei contenuti per rispondere alle sfide del momento.

Un secolo di scuola italiana, cento anni di riforme, trasformazioni sociali e innovazioni tecnologiche. Ma anche interrogativi ancora aperti su quale direzione debba prendere il sistema di istruzione. È stato questo il filo conduttore della conversazione che ho avuto con Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP), nell'ambito delle celebrazioni del Centenario del Gruppo Spaggiari Parma, Un secolo di scuola 1926-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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