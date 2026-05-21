Graduatorie concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | inizia la pubblicazione IN AGGIORNAMENTO

Sono iniziate le pubblicazioni delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR3 destinato alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il concorso, bandito con il decreto direttoriale n. 29392025, riguarda le posizioni aperte per l’assegnazione delle cattedre e degli incarichi. La pubblicazione delle liste è in corso e sarà aggiornata nel tempo. Questa fase riguarda le graduatorie di prima istanza, mentre sono previsti ulteriori passaggi nel procedimento di selezione.

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo Graduatorie concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: inizia la pubblicazione IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale Sullo stesso argomento Leggi anche: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO] Graduatorie concorso docenti PNRR3: quando saranno pubblicate?C'è fermento tra i candidati che hanno superato anche la prova orale del concorso PNRR3 sono in attesa di conoscere quale posizione occuperanno in graduatoria. Ne parliamo con Marco Vulcano sindacalis ... orizzontescuola.it C'è fermento tra i candidati che hanno superato anche la prova orale del concorso PNRR3 sono in attesa di conoscere quale posizione occuperanno in graduatoria. Ne parliamo con Marco Vulcano sindacalista della FLC CGIL durante un question time in diret x.com Graduatorie del concorso PNRR3, grande attesa per 58.135 vincitori + 30% idoneiProcedure del concorso PNRR3 concluse da settimane ma graduatorie ancora non pubblicate. Cresce l'attesa per una procedura importante, che produrrà 58.135 vincitori + il 30% di idonei per ogni classe ... orizzontescuola.it