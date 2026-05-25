Scrutinate tre sezioni | l' ultimo aggiornamento
Dopo aver scrutinato tre sezioni, sono stati aggiornati i risultati delle ultime votazioni. Nella sezione di Vitiano, Comanducci ha ottenuto il 47,32%, Ceccarelli il 38,78% e Donati l'11,22%. Non sono stati comunicati altri dati o risultati ufficiali relativi alle altre sezioni.
Dopo tre sezioni scrutinate, l'ultima arrivata è quella di Vitiano, Comanducci si attesta al 47,32%, Ceccarelli al 38,78% e Donati all'11,22%. Marinelli è all'1,46%, Menchetti allo 0,73% e Andreani 0,49%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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