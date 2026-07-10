Giallo lungo il Villoresi | spunta il cadavere di un uomo
Un uomo è stato trovato morto lungo il canale Villoresi questa mattina, intorno alle 9.30. Alcuni passanti, tra cui jogger e persone in passeggiata, hanno segnalato la presenza del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini senza ancora fornire dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta verificando eventuali telecamere nella zona e ascoltando testimoni. Il corpo è stato trasportato in obitorio per l’autopsia.
Monza, 10 luglio 2026 – Lo hanno notato intorno alle 9.30 alcuni passanti, di quelli che passeggiano o fanno un po' di jogging lungo il canale Villoresi. A pelo d'acqua, all'altezza di via Monte Generoso, affiorava il corpo di un essere umano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Anche se ormai era troppo tardi. Vigili del fuoco e agenti della Questura di polizia di Monza sono intervenuti per recuperare il cadavere, a pparentemente dell'età di circa 80 anni. Senza alcun segno di violenza addosso. Ora toccherà all'autopsia fare chiarezza. Al momento non sono stati rinvenuti i documenti e si stanno vagliando le denunce di scomparsa per arrivare a una identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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