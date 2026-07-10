Giallo lungo il Villoresi | spunta il cadavere di un uomo

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto lungo il canale Villoresi questa mattina, intorno alle 9.30. Alcuni passanti, tra cui jogger e persone in passeggiata, hanno segnalato la presenza del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini senza ancora fornire dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta verificando eventuali telecamere nella zona e ascoltando testimoni. Il corpo è stato trasportato in obitorio per l’autopsia.