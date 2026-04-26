Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi | giallo a Monza

Nella notte a Monza, lungo il canale Villoresi, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in un orto vicino a via Marsala. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e vigili del fuoco, che hanno verificato la presenza del cadavere disteso a faccia in giù. La scoperta ha portato gli inquirenti a intervenire per le prime verifiche sulla vicenda.

Monza, 26 aprile 2026 – Un cadavere lungo il canale Villoresi. Macabro ritrovamento nella notte in un orto all'altezza di via Marsala, dove polizia e pompieri sono intervenuti dopo che il corpo di un uomo morto è stato trovato riverso a terra a faccia in giù. Da chiarire le cause del decesso, tenuto conto che sembra che il corpo fosse lì da giorni anche se nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Le ipotesi degli investigatori sono per il momento a vasto raggio anche se pare non siano stati riscontrati segni di violenza. Il personale del 118 è stato comunque sul posto per dichiarare il decesso ma probabilmente solo l' autopsia disposta dal magistrato potrà fare un po' di chiarezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a Monza Notizie correlate Mobilità sostenibile e cicloturismo. Restyling lungo il canale Villoresi. Nuovo percorso sul lago di GhirlaLa Lombardia spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile, con interventi che toccano Varesotto e Altomilanese. Giallo finisce in tragedia. Si era allontanato dall’ospedale. Ritrovato cadavere a DomasoCOSIO VALTELLINO A distanza di oltre un mese, le speranze che avesse potuto trovare riparo in qualche casolare disabitato nella campagna dell’Alto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cadavere trovato in via Repusseno, l’autopsia: Escluso l’omicidio; Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro, indagini in corso; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Siracusa, ritrovato il cadavere del 14enne danese: il ragazzo era scomparso in mare nel weekend. Drammatico ritrovamento a Monza: il cadavere di un uomo è stato scoperto in un orto lungo il Canale Villoresi. Indagini in corso.Trovato il cadavere di un uomo a Monza, in un orto lungo il Canale Villoresi. Indagini in corso per identificarlo. monza-news.it Monza, cadavere trovato in un orto: indagini in corsoMONZA – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, in un orto lungo il canale Villoresi, in via Marsala. A fare la scoperta sarebbero stati alcuni ... mbnews.it Grave incidente a Malpensa, amputato un arto a un lavoratore. Ritrovato cadavere nei boschi. - facebook.com facebook