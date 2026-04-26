Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza | indagini in corso

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato senza vita lungo il canale Villoresi nei pressi di Monza. La vittima, ancora senza identità nota, è stata rinvenuta distesa a faccia in giù sul bordo dell’acqua. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine che stanno esaminando la scena e raccogliendo eventuali elementi utili.

È stato trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza. Stando a quanto riferito, l'uomo - la cui identità è ancora sconosciuta - sarebbe stato trovato riverso a terra a faccia in giù. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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