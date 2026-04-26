Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza | indagini in corso

Un uomo è stato trovato senza vita lungo il canale Villoresi nei pressi di Monza. La vittima, ancora senza identità nota, è stata rinvenuta distesa a faccia in giù sul bordo dell’acqua. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine che stanno esaminando la scena e raccogliendo eventuali elementi utili.

È stato trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza. Stando a quanto riferito, l'uomo - la cui identità è ancora sconosciuta - sarebbe stato trovato riverso a terra a faccia in giù. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a Monza Leggi anche: Dramma all'alba, trovato lungo il canale il cadavere di un uomo senza documenti: indagano i Carabinieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovato cadavere nei boschi di Brinzio; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Trovato un cadavere a Monza; Trovato cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca: indagini sulle cause della morte. Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza: indagini in corsoÈ stato rinvenuto il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della polizia, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Stando a ... fanpage.it Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a MonzaIl corpo di un uomo è stato rinvenuto nella notte notte in un orto all'altezza di via Marsala. Disposta l’autopsia ... ilgiorno.it Un 50nne di Atena Lucana, in provincia di Salerno, è stato trovato morto nella propria abitazione, in pieno centro storico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che stanno indagando per ricostruire la vicenda - facebook.com facebook Zazzaroni: "È stato trovato un simpatico modo per festeggiare i vent’anni di Calciopoli" x.com