Pamela il giallo della botola a casa di Francesco Dolci | un indizio fragile come un capello

A Sant’Omobono Terme proseguono le indagini sul caso legato alla scoperta di una botola all’interno dell’abitazione di un uomo, al centro di un’inchiesta ancora aperta. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi e testimonianze senza yet ottenere risposte definitive. Le telecamere sono presenti sul luogo, seguendo ogni movimento con l’intento di chiarire i dettagli di una faccenda che ha suscitato curiosità e attenzione mediatica.

Sant’Omobono Terme. Ci sono inviati delle televisioni che ormai gli vivono appresso, convinti che prima o poi succederà qualcosa da immortalare in diretta tv. A quei giornalisti, Francesco Dolci – che alle telecamere non è di certo allergico – apre tranquillamente le porte di casa. Tanto, dice, “non ho nulla da nascondere”. Capita, allora, che un inviato della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ noti una botola all’ingresso della sua abitazione. E, soprattutto, un lungo capello biondo al suo interno. “Più rosso che biondo”, puntualizza subito Dolci. Al giornalista, la domanda sorge spontanea: il capello, per caso, appartiene a Pamela Genini? La 29enne, già vittima di femminicidio, il cui corpo è stato profanato e la testa asportata nel piccolo cimitero di Strozza?.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci. Arrivano i carabinieri x.com