Pamela e il giallo della tomba profanata Francesco Dolci in caserma a Bergamo con l’avvocato

Alle 11 di mercoledì mattina, 6 maggio, Francesco Dolci si è presentato in caserma a Bergamo accompagnato dal suo avvocato. L’uomo è coinvolto nel caso riguardante la profanazione di una tomba, che ha suscitato l’interesse delle autorità. La vicenda ha avuto inizio con l’indagine sulla scoperta avvenuta nei giorni scorsi e si sta approfondendo con le testimonianze e le verifiche degli inquirenti.

Bergamo. Più o meno dalle 11 di mercoledì mattina, 6 maggio, Francesco Dolci – l’uomo contattato da Pamela Genini la notte del 14 ottobre, poco prima di essere uccisa dall’ex Gianluca Soncin – si trova al Comando provinciale dei carabinieri per essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti dopo una serie di audizioni che, nei giorni scorsi, hanno coinvolto diversi testimoni chiamati a fare luce sulla vicenda. Cosa sappiamo finora. Le immagini giunte alla mail dell’Arma, dopo l’appello pubblico per ottenere foto e video del loculo, sono poche. D’altronde, viene da chiedersi, chi mai si metterebbe a fotografare un loculo. Eppure proprio questo ha fatto Dolci, con una costanza che oggi, alla fine, si sta rivelando preziosa per le indagini.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci e i genitori sotto interrogatorio: il giallo della tomba profanata e del corpo decapitatoUna lunga giornata di accertamenti ha segnato un possibile punto di svolta nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Leggi anche: Caso Pamela, Francesco Dolci in caserma a Bergamo con il suo avvocato Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giallo di Pamela, tappa lampo in procura per Francesco Dolci. Le amiche della giovane in caserma a Bergamo; Dentro la Notizia: Giallo Pamela: Francesco Dolci in caserma dai Carabinieri Video; Bergamo, profanazione di Pamela: il giallo delle tracce di mastice sulla lapide e le foto scattate da Dolci; Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo. La profanazione di Pamela Genini, Francesco Dolci al comando provinciale dei carabinieri. Arrivato anche il suo avvocatoIl giallo di Strozza: l'amico della 29enne uccisa si trova in via delle Valli, oggi 6 maggio ... bergamo.corriere.it Francesco Dolci e il ‘buco nero’ di metà marzo: Farò giustizia, l’ho promesso sulla tomba di PamelaNon indagato, ma al centro dell’attenzione: la sua versione sui tempi della profanazione, sulla chiusura del cimitero e quella notte senza ricordi ... bergamonews.it L'ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci, si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è giunto anche il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione al cimitero di Str - facebook.com facebook Profanazione tomba Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieri x.com