Genocidio e desertificazione

Da lanotiziagiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diciassette mila ettari di terreno sono diventati suolo nudo in due anni, rispetto a circa 4 mila in precedenza. La superficie vegetata si è ridotta del 65%, passando da circa 5 mila a meno di 2 mila ettari. La terra scoperta è aumentata di oltre 13 mila ettari, con un incremento del 351%. Questi dati mostrano un drastico impoverimento del suolo agricolo, con un evidente aumento di aree desertificate.

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Diciassettemila ettari di suolo nudo dove due anni fa crescevano colture e praterie. A Gaza la terra scoperta è passata da 3.918 a 17.663 ettari, più 351%, e le superfici vegetate sono scese del 65%, da 5.941 a 2.056 ettari. Lo misura uno studio della Libera Università di Bolzano con la Bethlehem University, pubblicato sulla rivista Progress in Physical Geography e ripreso il 9 luglio dall’agenzia Gea. I ricercatori hanno letto le immagini dei satelliti europei Sentinel-2 tra il settembre 2023 e il settembre 2025. Nello stesso periodo, con clima identico, in Israele la vegetazione cala del 4,5% e il suolo esposto sale del 3,4%. Quella forbice misura l’offensiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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