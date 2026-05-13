Un nuovo rapporto mette in guardia sulla possibilità di un peggioramento dei servizi sanitari nelle valli valdostane, specialmente nelle zone più piccole e isolate. Si discute di come le modifiche previste nel piano delle Case di Comunità possano portare a una riduzione dell’assistenza medica in queste aree. La questione riguarda le possibili conseguenze di un eventuale spostamento di risorse e di un cambiamento di struttura dei servizi sanitari locali.

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per chi vive nei piccoli borghi montani?. Perché il piano delle Case di Comunità rischia di svuotare le valli?. Chi pagherà i costi per mantenere i medici sul territorio?. Quali conseguenze avrà la fine della medicina di prossimità per i pazienti?.? In Breve Carenza medici di medicina generale scesa da 42.000 a 37.000 professionisti.. Case di Comunità richiederebbero tre volte i medici attuali per coprire 50.000 abitanti.. Modello territoriale basato su continuità assistenziale attiva fin dal 1861.. Rischio disservizio post-ore 20:00 nelle zone montane e rurali valdostane.. Alberto Ganassi lancia un allarme senza precedenti per la medicina di famiglia in Valle d’Aosta, prefigurando uno tsunami che minaccia di distruggere il rapporto tra medico e paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ganassi: rischio desertificazione sanitaria nelle valli valdostane

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