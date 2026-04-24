Il consigliere comunale di Taranto ha preso parola per parlare delle condizioni del Borgo, un quartiere della città. Ha evidenziato come i numerosi cantieri aperti stiano influenzando la qualità della vita degli abitanti e la presenza di attività commerciali. La sua richiesta è di evitare che il centro storico venga spopolato, portando avanti interventi che migliorino la situazione senza causare ulteriori danni alla zona.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto il consigliere Francesco Tacente interviene sullo stato del Borgo, evidenziando le criticità legate ai numerosi cantieri in corso e ai riflessi sulla vivibilità del centro cittadino. “Taranto sta vivendo una fase delicatissima. I cantieri legati alle linee BRT, ai Giochi del Mediterraneo e agli interventi ordinari stanno producendo un impatto pesante sul Borgo, già storicamente penalizzato dalla carenza di parcheggi.” Secondo il consigliere, le attuali condizioni stanno incidendo sull’accessibilità e sulla fruibilità dell’area, con possibili conseguenze per residenti e attività commerciali. “Oggi il rischio è evidente: traffico, difficoltà di accesso e perdita di posti auto stanno alimentando la percezione di un centro cittadino scomodo, poco raggiungibile e poco attrattivo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Tacente: “No alla desertificazione del Borgo”

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