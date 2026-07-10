Genoa arriva l' attaccante austriaco Havel

Il Genoa CFC comunica "di aver formalizzato con TSV Hartberg l'acquisizione - a titolo definitivo - dei diritti sportivi dell'attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori emergenti nei campionati di militanza". In curriculum Havel vanta uno score di 18 gol e 5 assist in 65 partite di Bundesliga austriaca e di 13 reti, con 11 assist, in 61 gare di 2. Liga in seconda divisione. Il giocatore "ha firmato con il club, tra gli affreschi di Villa Rostan, un contratto pluriennale dopo le visite negli ambulatori di CDS - La Tua Casa della Salute, official medical partner per il quinto anno consecutivo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Havel al Genoa: la scommessa che può cambiare lattacco

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