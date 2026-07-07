Havel Genoa, nuova idea per l’attacco di De Rossi: chi è il centravanti austriaco seguito dai rossoblù dopo la partenza di Ekhator. Dopo la partenza di Jeff Ekhator in direzione Juventus, il Genoa lavora per rinforzare il reparto offensivo. Il club rossoblù vuole regalare nuove soluzioni a Daniele De Rossi e, secondo quanto raccontato da Sky Sport, sta avanzando per Elias Havel, attaccante austriaco di proprietà dell’Hartberg. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il classe 2003 è reduce da una stagione molto positiva in Austria, chiusa con 13 gol e 4 assist in 30 partite di campionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Elias Havel? Tutto sull’attaccante che il Genoa ha individuato come erede di Ekhator: dove può giocare con De Rossi

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