Genoa | dall' Hartberg arriva bomber austriaco Havel visite e primo allenamento

Elias Havel ha sostenuto questa mattina le visite mediche dopo essere stato acquistato dal Genoa dall’Hartberg per circa due milioni di euro. L’attaccante austriaco ha già svolto il primo allenamento con la squadra.

Visite mediche questa mattina per Elias Havel il nuovo attaccante che il Genoa ha prelevato dagli austriaci dell'Hartberg per poco più di 2 milioni di euro. Havel, classe 2003, nell'ultima stagione nel massimo campionato austriaco ha segnato 13 reti con 4 assist in trenta partite. Al termine delle visite, presso la Casa della Salute di Quarto, il giocatore ha raggiunto il centro sportivo per le ultime pratiche burocratiche prima della firma che lo legherà ai rossoblù sino al 2030 e si è poi messo a disposizione del tecnico De Rossi nel primo giorno di lavoro della squadra che si è ritrovata al centro sportivo. Il gruppo che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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