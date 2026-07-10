Gennarino lascia Affari Tuoi i fan preoccupati | la verità sul cane mascotte del programma

Gennarino, il cane mascotte di Affari Tuoi, non prenderà parte alla prossima stagione del programma. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e l’animale non sarà più presente durante le puntate. I fan si sono mostrati preoccupati per questa assenza, che si farà subito notare. La trasmissione continuerà senza il Jack Russell, che ha accompagnato il conduttore in numerose edizioni. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi di questa decisione.

Nella prossima edizione di Affari Tuoi ci sarà un’assenza che i telespettatori noteranno subito. Gennarino, il Jack Russell diventato uno dei simboli del programma, non tornerà accanto a Stefano De Martino e lascia definitivamente la trasmissione. Una decisione che è stata presa a causa dell’età avanzata del cane non più compatibile con l’impegno che richiede la sua partecipazione alla trasmissione. Molti spettatori, dopo la notizia hanno pensato che Gennarino sia morto, ma non è così, possiamo tranquillizzarvi. Ad annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante la presentazione dei palinsesti Rai 20262027, spiegando con una battuta che Gennarino è ormai “in pensione”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Gennarino di Affari Tuoi: Il vero protagonista dello studio!

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