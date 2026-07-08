Gennarino, il personaggio di Affari Tuoi interpretato da Stefano De Martino, non tornerà nella prossima stagione dello show. Dopo aver partecipato nelle ultime due edizioni e aver conquistato il pubblico, lascerà Roma e il programma. La decisione è ufficiale e segna una svolta per la trasmissione, che si prepara a una rivoluzione nel cast per il prossimo anno. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Brutta notizia per i fan di Gennarino, simpatico compagno di avventura di Stefano De Martino ad Affari tuoi. Dopo aver rubato i cuori del pubblico nelle passate due stagioni, l’anno prossimo non farà più parte dello show. Il pubblico era ormai abituato a vederlo scodinzolare nel corso delle puntate, ma per lui è arrivato il momento di andare in pensione. Il motivo è legato al cambio di location delle registrazioni del gioco dei pacchi e all’età del Jack Russell Terrier. Lo spoiler di Herbert Ballerina sull’assenza di Gennarino. “Ci trasferiamo al Nord! E Gennarino non ci sarà perché va in pensione.” ha detto Herbert Ballerina al termine della presentazione dei palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo anno

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