La prossima stagione di Affari Tuoi si sposterà al Nord e, con il cambiamento di location, perderà anche la mascotte Gennarino, il cane che ha accompagnato il programma per anni. La trasmissione cambierà sede senza ulteriori dettagli sulla nuova città. La decisione di allontanarsi dalla presenza di Gennarino segna un punto di svolta nella storia del programma. La produzione non ha annunciato se verrà sostituito o meno da un’altra mascotte.

Anche le trasmissioni tv, come le persone, prima o poi devono dire addio a chi le ha accompagnate. La prossima edizione di Affari Tuoi traslocherà al Nord, e con il trasloco perderà il suo volto più a quattro zampe: Gennarino. L’annuncio è arrivato direttamente da Herbert Ballerina durante la presentazione dei palinsesti: “Ci trasferiamo al nord. Gennarino non c’è perché è in pensione, una pensione per cani”. Parole semplici, ma che chiudono un capitolo lungo anni. Gennarino non era solo “il cane del programma”. Era la mascotte. Era quel momento di tenerezza tra un pacco e l’altro, il cagnolino che entrava in studio e rubava la scena senza chiedere permesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Addio Gennarino: Affari Tuoi cambia città e mascotte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ad “Affari tuoi” le gemelle biancoverdi vincono anche GennarinoLe gemelle di Avellino, Sara e Martina Capaldo, sono appassionate tifose dell’US Avellino.

Affari Tuoi, la notizia su Gennarino: Stefano De Martino confermaStefano De Martino ha confermato la sua presenza nella prossima stagione di Affari Tuoi, dopo una stagione record.

Argomenti più discussi: Gennarino lascia davvero Affari tuoi? Le parole di Stefano de Martino; Nooo, che brutta notizia. Affari tuoi, è un addio: non sarà più in studio. L'annuncio che gela il pubblico (VIDEO).

Affari Tuoi, Gennarino saluta il programma: Va in pensione. In arrivo una sorpresa per il pubblicoLa prossima edizione di Affari Tuoi si prepara a voltare pagina. Oltre al trasferimento degli studi da Roma a Milano, il celebre game show di Rai 1 dovrà fare i conti con un'assenza che non passerà in ... comingsoon.it

Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo)Gennarino dice addio ad Affari Tuoi ed annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante la presentazione dei palinsesti Rai ... libero.it