Massimo Cacciari gela Lilli Gruber | Non lo faccia

Da liberoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Cacciari ha detto a Lilli Gruber di non coinvolgere Meloni in una discussione. Ha suggerito di rivolgere le critiche all’Europa invece che alla leader del governo. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva, in un momento in cui Venezia resta sotto i riflettori per le sue tensioni politiche. La posizione di Cacciari si è concentrata sulla richiesta di evitare attacchi diretti a figure politiche specifiche, spostando l’attenzione su questioni più ampie.

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«Ce la prendiamo con Meloni? Prendiamocela con l’Europa!». Venezia continua a dare dispiaceri alla sinistra. Dopo la roboante sconfitta al primo turno delle comunali che ha incoronato Simone Venturini sindaco, è l’ex primo cittadino Massimo Cacciari a dare nuove delusioni ai compagni. Il filosofo, che già dopo il voto aveva attaccato il Pd per la scelta di Andrea Martella come candidato, ora si è messo pure a difendere Giorgia Meloni. Ospite a Otto e Mezzo su La7, è stato interpellato da Lilli Gruber: «Meloni come fa a ricostruire il suo posizionamento in politica estera?», ha chiesto la conduttrice. Secca la risposta di Cacciari: «Si barcamena come può. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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MASSIMO CACCIARI SI INCAZZA CON LILLI GRUBER CHE LO INTERROMPE A OTTO E MEZZO 4535

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