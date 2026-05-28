A 72 anni, Brunello Cucinelli si allena quotidianamente, seguendo il metodo dei pugili. È appassionato di sport e ha avuto ruoli nel calcio e collaborato con tennisti. La sua routine quotidiana si concentra sul mantenimento del benessere fisico e sull’attività fisica costante.

Brunello Cucinelli è un amante dello sport in tutte le sue forme. È stato presidente del Castel Rigone Calcio, ha collaborato con vari tennisti, ma soprattutto ha messo l'allenamento e il benessere fisico al centro della sua routine giornaliera. Guarda la sua video-intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brunello Cucinelli: "A 72 anni mi alleno ogni giorno. Il segreto? Lo stesso dei pugili"

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