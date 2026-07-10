Una nuova batteria per auto elettriche da 1.093 kW è stata presentata, modificando gli standard di ricarica. Prima, superare i 350 kW di potenza di ricarica era considerato notevole; ora questa tecnologia permette tempi di ricarica più rapidi. La batteria è stata mostrata in un modello di produzione, senza dettagli su autonomia o compatibilità. La proposta si inserisce nel confronto con sistemi come la Flash Charging di altri produttori, che utilizza colonnine da 1.000 kW.

Fino a poco fa, superare i 350 kW di potenza di ricarica era già un risultato ragguardevole per un’auto elettrica di produzione. Poi è arrivata BYD con la Flash Charging e le sue colonnine da 1.500 kW, spostando l’asticella in modo brusco. Adesso Geely risponde con qualcosa di diverso: invece di costruire infrastrutture sempre più potenti, ha lavorato sul veicolo stesso, sviluppando una batteria capace di assorbire oltre 1.000 kW direttamente dall’impianto. Il risultato si chiama Aegis Gold Brick, ed è già in produzione. Durante i test di omologazione statale supervisionati dal China Automotive Technology and Research Center (CATARC), il pacco batterie ha registrato una potenza di picco certificata di 1. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Geely Aegis Gold Brick: la batteria da 1.093 kW che ridefinisce i tempi di ricarica delle auto elettriche

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