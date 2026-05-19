BYD Blade Battery 2.0 e ricarica FLASH da 1.500 kW | è questo il fine dell’era della ansia da ricarica?

Una nuova tecnologia di ricarica rapida sta facendo parlare di sé, grazie a un sistema che permette di passare dal 10% al 97% di batteria in soli nove minuti. La prova è stata condotta a temperature di –30 gradi, dimostrando la capacità di funzionamento anche in condizioni estreme. La batteria utilizzata è la BYD Blade Battery 2.0, abbinata a un sistema di ricarica FLASH da 1.500 kW. Questi risultati rappresentano un passo avanti rispetto alle tecnologie di ricarica attuali.

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Nove minuti. Dal 10% al 97% di batteria. Anche a meno trenta gradi sotto zero. Se questi numeri ti sembrano fantascienza, è perché fino a ieri lo erano. BYD ha appena cambiato le regole del gioco per l’intera industria dei veicoli elettrici — e l’Europa farebbe bene a prestare attenzione. Il 6 marzo 2026, il colosso cinese ha presentato ufficialmente la seconda generazione della sua batteria Blade e il sistema di ricarica FLASH: BYD Blade Battery 2.0, due tecnologie sviluppate internamente che, insieme, promettono di abbattere l’ultimo grande ostacolo alla transizione elettrica di massa. Non si tratta di un aggiornamento incrementale. Si tratta di un cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - BYD Blade Battery 2.0 e ricarica FLASH da 1.500 kW: è questo il fine dell’era della “ansia da ricarica”? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BYD Unveils Blade Battery Charging in 9 Minutes | Asia One News Sullo stesso argomento BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging per ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... La Blade Battery di BYD accende il dibattito dopo che le temperature superano la sicurezza reddit BYD Blade Battery 2.0, la ricarica in 9 minuti non danneggia le batterieBYD replica alle critiche sulle batterie Blade 2.0: secondo il CTO Sun Huajun le elevate temperature in ricarica non compromettono durata e affidabilità ... motorbox.com BYD: la Blade Battery 2.0 è pronta a sbarcare anche in EuropaBYD è pronta a proporre le sue nuove tecnologie, per dare un ulteriore spinta all’elettrificazione. Il primo piano c’è la Battery Blade 2.0, con cui verrà utilizzata l’architettura da 1.000 Volt, ... motorionline.com