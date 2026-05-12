Auto elettriche con l'IA +23% di vita alla batteria senza rallentare la ricarica | Basta un aggiornamento software
Ricercatori hanno sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di estendere del 23% la durata delle batterie delle auto elettriche, mantenendo invariata la velocità di ricarica rapida. Questa innovazione si ottiene tramite un aggiornamento software, senza interventi hardware. La tecnologia potrebbe influenzare la durata delle batterie e le modalità di ricarica delle vetture elettriche. La ricerca si concentra sull’ottimizzazione dei componenti elettronici delle batterie.
I ricercatori hanno messo a punto una IA che è in grado di aumentare del 23% la durata della vita delle batterie delle auto elettriche, senza rallentare la velocità della ricarica rapida. Può essere applicata a qualunque auto con un aggiornamento del software.🔗 Leggi su Fanpage.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
Notizie correlate
Rubati cavi di rame dalla colonnina per la ricarica delle auto elettricheRubati i cavi in rame che alimentano la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Don Adelchi Fantini a Mondragone.
iPhone 17 e ricarica a 40W: la guida per non restare mai senza batteria? Cosa sapere I nuovi iPhone 17 supportano ricarica cablata fino a 40 watt tramite adattatori USB-C.
Argomenti più discussi: Le auto elettriche più economiche del 2026; Auto elettriche: nuovi test sulla ricarica con Green NCAP; Quando l'auto elettrica costerà quanto quella a benzina?; Auto elettriche con batterie allo stato solido: sono davvero pronte?.
Da qui al 2040 si conteranno 14 milioni di #batterie auto elettriche a fine vita. Occorre promuovere il loro #riuso e #riciclo. Non mancano le buone idee: le invenzioni in tema di #circolarità delle batterie sono moltiplicate. x.com
Il mercato italiano delle auto elettriche cresce per il decimo mese consecutivo. Ad aprile, in particolare, sono state immatricolate 13.087 vetture full electric, quasi il doppio rispetto allo stesso mese del 2025 (+97,1%), con una quota di mercato salita all’8,4% (d facebook
Primo viaggio lungo in ferie con auto elettrica in Italia - reddit.com reddit
Auto elettriche, con l’IA +23% di vita alla batteria senza rallentare la ricarica: Basta un aggiornamento softwareI ricercatori hanno messo a punto una IA che è in grado di aumentare del 23% la durata della vita delle batterie delle auto elettriche, senza rallentare ... fanpage.it