Auto elettriche con l'IA +23% di vita alla batteria senza rallentare la ricarica | Basta un aggiornamento software

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori hanno sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di estendere del 23% la durata delle batterie delle auto elettriche, mantenendo invariata la velocità di ricarica rapida. Questa innovazione si ottiene tramite un aggiornamento software, senza interventi hardware. La tecnologia potrebbe influenzare la durata delle batterie e le modalità di ricarica delle vetture elettriche. La ricerca si concentra sull’ottimizzazione dei componenti elettronici delle batterie.

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I ricercatori hanno messo a punto una IA che è in grado di aumentare del 23% la durata della vita delle batterie delle auto elettriche, senza rallentare la velocità della ricarica rapida. Può essere applicata a qualunque auto con un aggiornamento del software.🔗 Leggi su Fanpage.it

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