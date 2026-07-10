L’esercito israeliano ha ucciso a Gaza il leader di una cellula di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L’operazione è stata condotta nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sull’eventuale presenza di altri feriti. L’azione si inserisce in una serie di operazioni militari nella regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali israeliane.

In Medio Oriente, qualche giorno fa, è stato ucciso a Gaza dall’esercito israeliano il capo di una cellula di Hamas che partecipò agli attacchi del 7 ottobre. È stata inoltre allestita una mostra che ricorda quel giorno orribile per Israele. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Gaza, Israele uccide capo cellula di Hamas

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