Un raid israeliano ha ucciso il capo militare di Hamas nel sud del Libano. Il bilancio delle vittime nei raid nel sud del Libano è salito, mentre a Gaza continuano le operazioni militari. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sulle circostanze dell’attacco. La situazione rimane tesa nella regione, con un incremento dei danni e delle perdite umane.

In Medio Oriente sale il bilancio delle vittime dei raid nel sud del Libano. L’esercito israeliano uccide il capo militare di Hamas mentre Gaza soffre ancora. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, salgono i morti. Israele uccide capo militare di Hamas

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