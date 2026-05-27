Gaza Israele conferma uccisione capo militare Hamas | Sono morti che camminano

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Difesa israeliano ha confermato l’uccisione di Mohammed Odeh, considerato il nuovo capo dell’ala militare di Hamas, avvenuta a Gaza City. Ha aggiunto che Odeh è stato inviato a incontrare i suoi complici in un luogo definito come gli abissi dell’inferno. La notizia riguarda un'operazione militare in territorio palestinese.

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(Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohammed Odeh a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato "mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno". Katz ha quindi voluto esprimere "a nome del primo ministro e mio, congratulazioni alle Forze di Difesa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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