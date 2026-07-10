Gattafoni centra la doppia traversata
L’atleta e testimonial Alessandro Gattafoni ha completato una traversata dello stretto di Messina, partendo in kayak e tornando a nuoto, tutto nella stessa mattina. L’impresa si è svolta nell’ambito dell’iniziativa “125 Miglia per un respiro”, promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica. La doppia traversata ha coinvolto un percorso in mare che ha previsto prima il tragitto in kayak e poi la risalita a nuoto, senza interruzioni.
L’iniziativa " 125 Miglia per un respiro ", promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica, ha visto una nuova impresa con l’atleta e testimonial Alessandro Gattafoni: l’ attraversamento dello stretto di Messina all’andata in kayak e al ritorno a nuoto, tutto nella stessa mattina. È stata una sfida sportiva e simbolica memorabile, che non solo rinnova l’impegno di Lifc nel promuovere la conoscenza della fibrosi cistica, ma che richiama l’attenzione sull’importanza dell’attività sportiva come parte integrante della terapia per migliorare la funzionalità respiratoria delle persone con questa patologia. Alessandro Gattafoni, atleta affetto da fibrosi cistica, si è di nuovo messo alla prova, affrontando l’attraversamento dello stretto in due tappe: l’andata dalla Calabria alla Sicilia è partita alle 8, in kayak. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Argomenti più discussi: Gattafoni centra la doppia traversata; Torna 125 Miglia per un Respiro: la nuova doppia sfida di Alessandro Gattafoni contro la fibrosi cistica; Stretto di Messina andata e ritorno: la straordinaria doppia impresa dell'atleta Alessandro Gattafoni.
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Molti la conoscono come leader politica, protagonista del dibattito pubblico e figura centrale della scena italiana. Ma al di là dei ruoli istituzionali, c'è un aspetto della sua vita che spesso emerge nelle sue interviste e nei suoi racconti più personali: quello di ma facebook