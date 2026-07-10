gattafoni centra la doppia traversata

Notizia in breve

L’atleta e testimonial Alessandro Gattafoni ha completato una traversata dello stretto di Messina, partendo in kayak e tornando a nuoto, tutto nella stessa mattina. L’impresa si è svolta nell’ambito dell’iniziativa “125 Miglia per un respiro”, promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica. La doppia traversata ha coinvolto un percorso in mare che ha previsto prima il tragitto in kayak e poi la risalita a nuoto, senza interruzioni.