La traversata del Partenio in bicicletta il 7 giugno la prima edizione

Notizia in breve

Il 7 giugno si terrà la prima edizione de “La traversata del Partenio in bicicletta”, organizzata dal GAL Partenio, MTB South Experience, il Comune di Pannarano, il Ministero del Turismo, il FSC e Partenio Adventures for All. L’evento promuove il progetto “Soft, inclusive and smart”. La manifestazione coinvolgerà ciclisti e appassionati, con un percorso attraverso il territorio del Partenio. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o abilità.