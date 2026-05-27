La traversata del Partenio in bicicletta il 7 giugno la prima edizione
Il 7 giugno si terrà la prima edizione de “La traversata del Partenio in bicicletta”, organizzata dal GAL Partenio, MTB South Experience, il Comune di Pannarano, il Ministero del Turismo, il FSC e Partenio Adventures for All. L’evento promuove il progetto “Soft, inclusive and smart”. La manifestazione coinvolgerà ciclisti e appassionati, con un percorso attraverso il territorio del Partenio. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o abilità.
Il “GAL Partenio”, “MTB South Experience”, Comune di Pannarano, Ministero del Turismo, FSC- Fondo per lo sviluppo e coesione, “Partenio Adventures for all” organizzano la I Edizione de “La traversata del Partenio in bicicletta”, un evento di promozione del progetto “Soft, inclusive and smart. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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