Alle Isole Tremiti è tutto pronto per la ' Traversata di Diomede'

Alle Isole Tremiti si prepara la 'Traversata di Diomede', evento che fa parte dell’Italian Open Water Tour 2026, un circuito di nuoto in acque libere che si svolge tra mare, laghi e città costiere. L’iniziativa coinvolge atleti provenienti da diverse aree e si svolgerà in un contesto marittimo caratterizzato da condizioni naturali variabili. La manifestazione prevede una serie di competizioni dedicate a nuotatori di vari livelli e si svolgerà nelle acque delle isole, con modalità di partecipazione aperte a tutti gli interessati.

L’Italian Open Water Tour 2026 – il circuito di nuoto in acque libere tra mare, laghi e città sull’acqua. Sport, territorio e community in un unico tour - fa tappa alle Isole Tremiti con la ‘Traversata di Diomede’. L’appuntamento è per il week-end del 23 e 24 maggio.Nella presentazione gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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