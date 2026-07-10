Garnacho-Roma interesse concreto | la verità

Il club italiano è seriamente interessato a Garnacho, attaccante del Chelsea acquistato nel 2025 per 46,2 milioni di euro più bonus. Finora, il giocatore non ha soddisfatto le aspettative e il suo futuro in Premier League sembra complicato. La società di calcio sta valutando un possibile trasferimento in Italia per rinforzare l’attacco. La trattativa è in fase preliminare e nessuna decisione ufficiale è stata presa.

I giallorossi sognano un grande colpo in attacco e l’ultima idea della dirigenza porta direttamente in casa Chelsea. Il 30 agosto 2025 veniva acquistato dal Chelsea per 46,2 milioni di euro più 11,5 di bonus, ma Alejandro Garnacho Ferreyra ha fin qui deluso le aspettative e il suo futuro appare sempre più lontano dalla Premier League. Il 22enne originario di Madrid è pronto a una nuova sfida in un altro campionato e in Serie A c’è già stato più di un sondaggio per il suo cartellino. Gasperini (Ansa Foto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea sarebbe pronto a cedere Garnacho, ma soltanto a titolo definitivo: niente prestito, dunque, per l’ex Manchester United. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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