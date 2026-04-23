Openda Juventus interesse concreto di un club ma al momento la situazione è complicata per questa ragione

Un club di Serie A ha manifestato un reale interesse per l’attaccante, ma al momento la trattativa è rallentata a causa di alcune difficoltà. Le parti coinvolte stanno valutando le condizioni e non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta in evoluzione e non sono previste novità a breve. La decisione finale dipenderà dai prossimi incontri e dai dettagli che verranno definiti nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Openda Juventus, interesse concreto di questo club ma al momento la situazione è complicata. Vediamo che cosa sta succedendo. La Juve si trova ad affrontare una situazione delicata in vista del calciomercato estivo, con particolare attenzione al fronte delle cessioni eccellenti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la situazione legata a Lois Openda appare decisamente complessa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore belga è infatti destinato a partire dopo l’impegnativo riscatto fissato a 42 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juventus, interesse concreto di un club ma al momento la situazione è complicata per questa ragione Lois Openda scores vs AS Roma 2:1! FC Juventus striker goal from Mckennie assist! #juventus #asroma Notizie correlate Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. La rivelazioneMercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo... Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta! La rivelazione di Romano: questa la situazionedi Redazione Inter News 24Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta nerazzurra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 46 MILIONI DI EURO | Ultim'ora Juventus: c'è il primo acquisto UFFICIALE della nuova stagione, riscattato Lois Openda; Juventus: Openda ai margini della rosa; Tuttosport - Juventus, Openda verso l’addio: Rennes e Premier League alla finestra; Yildiz nel mirino del Real Madrid: interesse concreto ma strada in salita. Juventus, sarà epurazione: Openda fiasco da oltre 40 milioni, flop David. Boga l'eccezioneLa Juventus rompe gli indugi e decide di puntare con decisione su Jeremie Boga. Il club bianconero, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport,. tuttomercatoweb.com Calciomercato Juventus, il futuro di Boga e Openda. Un Panzer per l'attaccoLa Juventus continua a muoversi con pazienza chirurgica anche sul fronte offensivo. Tra i profili monitorati per il futuro dell’attacco spunta Nicolò. tuttomercatoweb.com "LA JUVENTUS NON HA ANCORA BOCCIATO DAVID" Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle possibili manovre di mercato che toccheranno il reparto offensivo, con Boga sicuro della permanenza; discorso diverso per Openda - in partenza - e il centravan - facebook.com facebook La #Juventus vuole disfarsi di #Openda e c’è già un potenziale acquirente | CM Via @RaffaeleAmato14 x.com