Il dirigente dell'Inter ha confermato che il Barcellona mostra interesse per Bastoni, senza specificare ulteriori dettagli. La possibile richiesta di trasferimento da parte del difensore potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane, mentre Marotta ha difeso pubblicamente il giocatore dopo un errore commesso durante la partita contro la Juventus. La situazione rimane in evoluzione e suscita attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Come reagirà l'Inter se Bastoni dovesse chiedere ufficialmente il trasferimento?. Perché Marotta ha difeso il giocatore dopo l'errore contro la Juventus?. Quali sono i piani di Marotta per sostituire i veterani della rosa?. Come influirà la cessione di un pilastro sulla conquista della Champions?.? In Breve Marotta cita episodio simulazione contro Juventus per descrivere crescita di Bastoni. Inter punta su talenti italiani per rimpiazzare giocatori invecchiati della rosa. Obiettivo Champions League dopo quattro finali perse dalla gestione nerazzurra. Scudetto ottenuto il 3 maggio 2026 al Giuseppe Meazza. Il presidente dell’Inter, Marotta, ha confermato il concreto interesse del Barcellona per Bastoni durante un intervento radiofonico avvenuto lunedì 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marotta: «Il Barcellona ha un concreto interesse per Bastoni»

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