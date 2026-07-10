In un’intervista, Roberta Bruzzone ha affermato che, secondo lei, l’unico sospettato nel caso di Garlasco è l’indagato Stasi, perché non ci sono elementi che colleghino Sempio alla scena del delitto. La criminologa ha spiegato che le prove non indicano la presenza di Sempio nel luogo dell’omicidio, e che le indagini non lo collegano direttamente al fatto. Bruzzone si è concentrata sul confronto tra le prove raccolte e i sospettati.

In una lunga intervista, la criminologa Roberta Bruzzone si racconta, ma soprattutto risponde ad alcune domande sui casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Tra questi, la sua opinione sul caso di Manuela Murgia e sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’esperta, non ci sono elementi per collocare Andrea Sempio sulla scena del delitto e quindi l’indagine finirà con un nulla di fatto. “Fatica a capire cosa abbia convinto la procura di Pavia a ripartire”, dichiara. Il caso Garlasco La nuova inchiesta sul caso di Garlasco ha riacceso l’attenzione mediatica, tanto in positivo quanto in negativo. Da una parte nuovi indizi, nuove voci e nuove possibilità di trovare una verità diversa da quella che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, per Roberta Bruzzone il colpevole è Stasi perché niente "colloca Sempio sulla scena del delitto"

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GARLASCO NEWS ROBERTA BRUZZONE RISCRIVE LA SCENA DEL DELITTO DI CHIARA POGGI

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Roberta Bruzzone torna su Rai 2 con Dentro la truffa e ribadisce la sua posizione sul delitto di #Garlasco: per la criminologa l’indagine su Andrea Sempio non porterà a svolte. Nel racconto anche studi, famiglia e passioni private. x.com

Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figliEro una bambina molto vivace, difficile da tenere a bada, curiosa fino al midollo. I miei genitori mi minacciavano. Se non stai ferma ti mandiamo in quella casa abbandonata, abitata da gente cattivis ... corriere.it

Kua tautuhia e au te kaik?huru, kua ata tirohia e au ng? tuhinga, te k?rero a Bruzzone m? GarlascoRoberta Bruzzone è tornata a parlare del caso di Garlasco, esprimendo la sua opinione sul coinvolgimento di Andrea Sempio. notizie.it