Garlasco per la Procura Stasi non era sulla scena del delitto E spuntano gli audio citati da Bruzzone

La Procura di Pavia sta per concludere l’indagine sul caso di Garlasco, con un’indagine che vede coinvolto un uomo per il reato di omicidio in concorso. Secondo le ultime ricostruzioni, la Procura ha escluso la presenza di Stasi sulla scena del delitto, mentre sono stati diffusi alcuni file audio citati da un consulente legale. La chiusura delle indagini è prevista nelle prossime settimane, con una tempistica che anticipa la scadenza dei 18 mesi stabilita dalla legge.

La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, quella che vede indagato Andrea Sempio per concorso in omicidio, dovrebbe essere chiusa a breve, nelle prossime settimane, in leggero anticipo rispetto alla scadenza dei 18 mesi (salvo eventuali proroghe) fissata dalla legge. Secondo il Corriere della Sera e La Repubblica, dagli approfondimenti svolti dai magistrati non sono emersi elementi che collocherebbero sulla scena del reato Alberto Stasi, ad oggi unico condannato in via definitiva per l’omicidio. Al contrario, sarebbero stati trovati elementi in contrasto con quelli citati nella sentenza di condanna. Se così fosse, la...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garlasco, per la Procura Stasi non era sulla scena del delitto. E spuntano gli audio citati da Bruzzone Garlasco: la Procura stringe il cerchio su Sempio - FarWest 07/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: “Materiale rilevante”. Garlasco, in Procura gli audio citati da Roberta Bruzzone: cosa riguardano Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a Stasi; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e Stasi. Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di ... fanpage.it Delitto di Garlasco, possibile revisione della condanna di Alberto StasiNelle prossime settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Attesa la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ... vanityfair.it Garlasco, indagine verso la chiusura: Stasi non era sulla scena del crimine Ormai sembra praticamente fatta: la procura di Pavia sta per chiudere l’indagine sul caso di Garlasco. A quanto pare, la nuova inchiesta ha portato a novità assolutamente rilevanti. A p - facebook.com facebook #Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a #Stasi. Nel faldone pavese su #Sempio sono in arrivo l’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e gli indizi e i riscontri accumulati da Arma x.com