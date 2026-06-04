Perché Andrea Sempio… Garlasco Roberta Bruzzone parla delle ultime indagini

Roberta Bruzzone ha commentato le ultime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi diciannove anni fa a Garlasco. Il caso rimane oggetto di discussione tra esperti, investigatori e pubblico.

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a dividere esperti, investigatori e opinione pubblica. Quello che per anni è stato considerato un caso chiuso, con la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, oggi appare nuovamente al centro di un terremoto giudiziario che rischia di riscrivere la storia processuale dell’inchiesta. Negli ultimi mesi la Procura di Pavia ha concentrato l’attenzione su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi unico indagato nella nuova indagine. Secondo gli inquirenti esisterebbero ben 21 elementi che meritano approfondimento, alcuni dei quali riguarderebbero il presunto movente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Nel video di Andrea Sempio… Garlasco, la scoperta di Roberta Bruzzone nessuno lo aveva notato

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#Garlasco, a #Realpolitik avv. #Cataliotti, legale di Andrea #Sempio: Non si sottoporrà lui ai test, perché noi crediamo che prima debbano esserci le prove dei fatti. Non ci opponiamo all'atto, ne contestiamo la successione cronologica #consulenze #soliloqui x.com

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