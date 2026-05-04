Nuove indagini sul delitto avvenuto a Garlasco hanno portato a una ricostruzione della scena del crimine che coinvolge una persona finora non indagata. Gli investigatori precisano che si tratta di un’ipotesi che, pur avendo basi documentali e testimonianze, rimane opinabile e soggetta a ulteriori verifiche. Le indagini continuano con l’obiettivo di chiarire alcuni dettagli ancora non definiti, considerando anche le riletture di intercettazioni e altri elementi raccolti.

Indizi, ricostruzioni, ipotesi che, pur supportate da accertamenti, documenti, testimonianze, consulenze, riletture di intercettazioni, tali restano. Insomma, chi sulla ipotizzata colpevolezza di Andrea Sempio rispetto all’omicidio di Chiara Poggi si attende qualcosa di radicalmente differente dall’indagine che ha portato alla condanna di Alberto Stasi rischia di restare deluso. Sul piatto non vi sono certezze granitiche, né la cosiddetta pistola fumante. “ È una ricostruzione – spiegano gli inquirenti – e come tale resta e resterà opinabile”. E in tale veste dovrà essere valutata da un giudice, nel momento in cui, procedimento di revisione...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, l’inchiesta su Sempio che riscrive la scena del delitto. Gli inquirenti: “È una ricostruzione e come tale resta opinabile”

Delitto Garlasco, si riscrive la scena del crimine - FarWest 07/11/2025

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile.

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