A Quarto Grado si è discusso dello scontrino emesso da Andrea Sempio nel giorno del delitto di Garlasco. L’avvocato di Sempio ha dichiarato che si dimostrerà la sua autenticità, citando la testimonianza di un tecnico che avrebbe confermato la provenienza del ticket. La questione dello scontrino rimane uno degli elementi al centro delle indagini. Non sono stati forniti dettagli sui metodi o sui risultati delle verifiche in corso.

A Quarto Grado si torna a parlare del mistero dello scontrino fatto da Andrea Sempio a Vigevano il giorno del delitto di Garlasco. L’avvocato Liborio Cataliotti ha affermato che “dimostreremo la genuinità” del ticket spiegando di avere la testimonianza di un tecnico. Liborio Cataliotti sullo scontrino di Sempio “Noi abbiamo una deposizione testimoniale di persona fortemente accreditata, perché lavorava nell’azienda che gestiva quelle macchinette“, ha detto il legale di Andrea Sempio a Quarto Grado. “È stato da noi sentito in via testimoniale un tecnico che ha confermato la genuinità dello scontrino dandone riscontri di natura tecnica“, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti sul mistero dello scontrino di Andrea Sempio: "L'ha fatto lui, lo dimostreremo"

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GLI ORRORI del CASO GARLASCO: ANDREA SEMPIO CONFESSA da SOLO in MACCHINA le PROVE su CHIARA POGGI

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