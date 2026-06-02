Liborio Cataliotti ha dichiarato che i post pubblicati da Andrea Sempio su un forum non rappresentano la sua persona. Secondo il difensore, i commenti non hanno alcuna rilevanza legale o pubblica e non devono essere considerati come espressione di Sempio. La discussione riguarda la valutazione di quanto scritto online e la sua eventuale interpretazione nel contesto di un procedimento legale. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito al momento.

Per l’avvocato Liborio Cataliotti ciò che il suo assistito Andrea Sempio pubblicava sul forum Italian Seduction, inserito nell’informativa dei carabinieri della Moscova di Milano non è da considerare un elemento a carico dell’indagato per il delitto di Garlasco. Il legale, infatti, sostiene che in un contesto web “il personaggio non rappresenta se stesso” bensì “adotta una maschera” che si adatta alla piattaforma. Il parere di Cataliotti sul forum frequentato da Sempio Perché i diari "sono ben poco utili" alle indagini su Garlasco L'impronta 33 "è una suggestione" Il parere di Cataliotti sul forum frequentato da Sempio Nel corso di un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio sui post pubblicati sul Forum: "Non rappresenta se stesso"

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Garlasco, la difesa di Sempio: «La sua ossessione era la barista di una birreria»

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